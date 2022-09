Incendie en Gironde

Un « optimisme vigilant » après une nuit plus calme

(Saumos) L’incendie qui s’est déclaré lundi en Gironde et a brûlé plus de 3700 hectares de végétation et de forêt dans la commune de Saumos était en voie de « stabilisation », entraînant jeudi un « optimisme vigilant » sur place.