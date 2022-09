Qui dirigera le Royaume-Uni ?

(Londres) D’un côté, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. De l’autre, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances. Lequel de ces deux candidats sera élu lundi par les quelque 200 000 membres du Parti conservateur britannique, pour succéder à Boris Johnson et devenir premier ministre du Royaume-Uni ? Qui sont-ils et que proposent-ils, dans un contexte d’inflation dramatique et de hausse effarante des prix de l’énergie ? Survol.