(Kyiv) Les autorités d’occupation russe dans le sud de l’Ukraine ont évoqué lundi le report d’un référendum d’annexion prévu par la Russie, en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes dans cette région.

Agence France-Presse

Kyiv revendique des succès sur ce front en frappant en profondeur la logistique de l’armée russe dans la région de Kherson, occupée depuis mars. Moscou assure de son côté infliger de lourdes pertes à son adversaire.

« Nous étions préparés au vote, nous voulions organiser le référendum très bientôt, mais du fait des évènements du moment, je crois que nous allons faire une pause », a déclaré à l’antenne de la télévision publique russe Kirill Stremooussov, chef adjoint de l’administration d’occupation régionale.

Peu après, il a tempéré ses propos sur Telegram en revenant sur le terme de « pause », mais en relevant que « tout ne va pas aussi vite » que prévu. Selon lui, « le référendum aura lieu quoiqu’il arrive », mais la date ne peut être fixée.

Depuis des semaines, l’administration d’occupation des régions de Kherson et Zaporijjia disait préparer des « référendums » pour rattacher ces régions à la Russie dès cet automne, un scénario déjà mis en œuvre en 2014 lors de l’annexion de la Crimée.

Mais Kherson et sa région sont ciblées par une contre-offensive de l’Ukraine, qui affirme avoir reconquis du territoire, infligé des pertes aux Russes et avoir désorganisé les lignes de ravitaillements en rendant inutilisables les principaux ponts de la zone, coupée du nord au sud par le fleuve Dniepr.

Couper les ponts

Dimanche, un dépôt de munitions russe a été détruit, selon l’armée ukrainienne, à Tomyna Balka, localité à l’ouest de la ville de Kherson, tout comme un pont flottant près du village de Lvové et un centre de contrôle de l’armée russe au sud-est de Kherson.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté annoncé la reprise de « deux localités dans le Sud » et d’une troisième dans l’Est, sans préciser leurs noms, dans son message quotidien dimanche soir.

Quant au renseignement militaire ukrainien (GUR), il a assuré lundi dans un communiqué avoir détruit dans la région de Zaporijjia un dépôt où étaient stockés des bulletins pour le « référendum » organisé par Moscou.

« Tous les ponts » sur le Dniepr de la région de Kherson « sont hors d’usage », a dit la porte-parole du commandement Sud de l’armée ukrainienne Natalia Goumeniouk lors d’une conférence de presse, ajoutant que « trois ponts flottants » construits par l’armée russe avaient également été détruits.

Le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens « qui tentent de s’enraciner dans certaines zones » du sud.

Le dernier réacteur débranché

Le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes, a été débranché du réseau lundi, ont indiqué l’opérateur d’État ukrainien Energoatom et l’AIEA.

Depuis la déconnexion vendredi soir de la centrale au réseau externe, « une ligne de secours était utilisée pour délivrer l’électricité au réseau » ukrainien, rappelle l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui dispose d’experts sur place.

Or cette ligne, reliée à une centrale thermique voisine, « a été délibérément déconnectée afin d’éteindre un incendie », explique-t-elle dans un communiqué. Mais « elle n’a pas été endommagée », et elle devrait être reconnectée dès que possible.

Selon l’opérateur ukrainien, le feu « s’est déclaré à cause des bombardements ».

Le réacteur numéro 6, le seul à fonctionner encore parmi les six unités de cette centrale, continue toutefois « à produire l’électricité nécessaire pour le refroidissement » du combustible nucléaire et la sécurité du site, précise l’AIEA.

« Il sera de nouveau connecté au réseau quand la ligne de secours sera réactivée », selon la même source.

Samedi, l’AIEA avait annoncé l’arrêt de l’unité numéro 5 en raison de l’endommagement à la suite de frappes de la dernière ligne électrique encore en fonctionnement. Les trois autres ont été perdues précédemment pendant le conflit.

Les quatre autres réacteurs à Zaporijjia sont stoppés depuis des semaines.

Puissantes explosions

Ainsi, à Mykolaïv (sud), « de puissantes explosions ont été entendues dans la ville cette nuit », a dit le maire Oleksandre Senkevitch sur Telegram, indiquant qu’il n’y avait pas de victimes.

À Kharkiv, la grande ville du nord-est proche de la frontière russe, « 3 personnes ont été blessées par les bombardements » dimanche soir, selon le gouverneur Oleg Sinegoubov. Dans la même région, 2 civils ont été tués dans un bombardement russe lundi matin, à Zolotchiv.

Selon les autorités ukrainiennes, trois civils ont été tués dimanche dans la région de Donetsk (est) et une femme lundi dans celle de Dnipropetrovsk (centre).

Sur le plan diplomatique et économique, la Commission européenne et l’Ukraine ont signé lundi un accord sur une aide de 500 millions d’euros qui sera consacrée au logement et à l’éducation des personnes déplacées ainsi qu’à l’agriculture.

Le premier ministre ukrainien Denys Chmygal a plaidé, sur son compte Telegram, pour « l’introduction d’un embargo énergétique total contre la Russie ».

Mais dans ce domaine, ce sont les Européens qui sont actuellement victimes de leur dépendance à l’égard du gaz russe.

Le Kremlin a ainsi assuré lundi que l’arrêt des livraisons vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream était de la seule faute des Occidentaux, leurs sanctions empêchant la maintenance des infrastructures gazières.

« Les problèmes de pompage [de gaz] sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il n’y a aucune autre raison à ces problèmes », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il s’exprimait quelques jours après l’arrêt complet de Nord Stream, gazoduc crucial pour l’approvisionnement des Européens qui craignent une crise énergétique cet hiver.