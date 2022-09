PHOTO BORIS YURCHENKO, ASSOCIATED PRESS

Le dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, est mort le 30 août à l'âge de 91 ans. Pour mieux comprendre l'homme politique, voici quelques explications

En vidéo : Vladimir Poutine rend hommage à Mikhaïl Gorbatchev

L'homme

Mikhaïl Gorbatchev est né le 2 mars 1931. Il a accédé au poste de secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique le 11 mars 1985. Or, dès décembre 1984, Gorbatchev s'est imposé sur la scène internationale en rencontrant Margaret Thatcher. Il a été élu Président du Præsidium du Soviet suprême de l'URSS le 1er octobre 1988. Ensuite, il a été nommé Président du Soviet suprême de l'URSS le 25 mai 1989. Finalement, il a été élu Président de l'URSS le 15 mars 1990, poste qu'il occupa jusqu'au 25 décembre 1991. Le lendemain, la Fédération de Russie est proclamée.

Perestroïka et glasnost

Au milieu des années 80, la perestroïka est le programme qui devait restructurer les politiques sociales et économiques de l'Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev a proposé aux entreprises de s'autofinancer. Il voulait également élever l'URSS au niveau économique de pays capitalistes comme le Japon et les États-Unis. La bureaucratie économique s'est toutefois opposée à cette réforme, craignant de perdre des pouvoirs.

La glasnost est connue comme la politique de la transparence. Instaurée à la fin des années 80, la glasnost a amorcé la démocratisation de l'Union soviétique. Cette politique a également permis la critique des responsables gouvernementaux et a permis aux médias de diffuser plus librement les nouvelles.

Réunification allemande et chute de l'URSS

Mikhaïl Gorbatchev est le principal acteur qui a permis un changement sur l'échiquier politique européen. Le changement qui a marqué la fin de la guerre froide. Des gouvernements non-communistes ont été élus en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie et en Tchécoslovaquie (maintenant deux pays : la République tchèque et la Slovaquie). À l'été 1990, il a approuvé la réunification allemande. Cette année-là, il a reçu le Nobel de la paix.

PHOTO STRINGER ., REUTERS Le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan.

Il demeure une personnalité politique peu populaire en Russie. Ses réformes ont été contestées par les conservateurs de son parti et il fut jugé comme un fossoyeur de l'héritage soviétique.

L'après

Mikhaïl Gorbatchev est resté actif. Il a tenté un retour en politique en 1996. Toutefois, cette tentative s'est avérée infructeuse. Aux élections, il a obtenu moins de 1 % des suffrages. En 2006, avec l'ex-juriste Alexandre Lebedev, il acquiert le journal indépendant Novaïa Gazeta. Critique du Kremlin, il a toutefois appuyé, en 2014, l'annexion de la Crimée à la Russie.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Une chandelle accompagne une photo de Gorbatchev à l'hôtel de ville de Berlin. Gorbatchev était citoyen honoraire de la ville allemande.

