PHOTO EMILE DUCKE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Trois jours après sa reconnaissance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk, dans la région du Donbass, le président Vladimir Poutine annonce le début de l’invasion russe et son intention de « dénazifier » l’Ukraine.

Erika Bisaillon La Presse

Agnès Gruda La Presse

Situation au 24 février 2022

Début de l’invasion russe

Les principales villes ukrainiennes se réveillent sous le feu des bombardements : Kyiv, Marioupol, Donetsk, Kharkiv, Odessa. Le président Volodymyr Zelensky appelle alors les Ukrainiens à prendre les armes et instaure la loi martiale.

Situation en mars 2022

Changement de stratégie du Kremlin

PHOTO IVOR PRICKETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Soldat ukrainien près des restes d’un char d’assaut russe en banlieue de Kyiv, le 24 mars dernier

L’armée russe recule de plus de 30 km à Kyiv et déclare se concentrer sur la « libération » de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. L’état-major russe affirme que sa stratégie a été de répartir les défenses ukrainiennes sur différents fronts pour les empêcher de défendre massivement le Donbass.

Situation au 19 août 2022

En date de vendredi

PHOTO AMMAR AWAD, REUTERS Deux Ukrainiens réparent le toit de leur maison touchée jeudi par un bombardement russe à Kramatorsk, dans la région de Donetsk

Six mois après le début de l’invasion, la guerre fait rage dans le Donbass, particulièrement dans la province de Donetsk, où l’armée russe tente de prendre les deux dernières villes d’importance encore sous contrôle ukrainien, Kramatorsk et Sloviansk. Avant le 24 février, l’Ukraine contrôlait 50 % du territoire du Donbass. Il ne lui en reste plus qu’environ 20 %. Au cours des dernières semaines, la Russie a déplacé une partie de ses troupes pour intensifier son agression contre les villes du sud de l’Ukraine, dont Mykolaïv, qui a été pilonnée sans relâche cet été. La situation reste très tendue autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, soumise à des bombardements depuis fin juillet.