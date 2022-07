Reconstruction de l’Ukraine

« La tâche commune de tout le monde démocratique », selon Zelensky

(Lugano) Il faudra au moins 750 milliards de dollars pour reconstruire l’Ukraine mise à feu et à sang par les troupes russes depuis plus de quatre mois et ce sera l’affaire de toutes les démocraties, ont souligné lundi son président et son premier ministre.