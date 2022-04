Rassemblement de campagne de Macron

« Et un, et deux, et cinq ans de plus ! »

(Nanterre) Plus de 30 000 personnes, une fanfare dans les gradins, des banderoles « Droit au but » : les « Macron président » et « Et un, et deux, et cinq ans de plus ! » résonnaient samedi dans la gigantesque Arena La Défense pour accueillir le président-candidat pour son seul grand rassemblement d’avant-premier tour.