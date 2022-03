Depuis 2015, l’aide militaire du Canada à l’Ukraine a atteint 90 millions de dollars, dont la plus grande partie, autour de 67,5 millions, a été accordée depuis le début de février 2022.

André Duchesne La Presse

Cette aide se concrétise par le don d’armes létales et non létales remises par le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes à l’Ukraine, mais aussi à l’OTAN et à leurs partenaires régionaux, selon les communiqués de presse diffusés par Ottawa.

Qu’est-ce que le Canada donne à l’Ukraine au juste ? L’équipement est très varié.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SAAB Fusil anti-blindés sans recul (bazooka) Carl Gustaf M2

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Mitraillette C6 de 7,62 mm

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Un exemple de fusil pour tireur d’élite C15 MacMilan Tac-50

PHOTO CAPORAL ROD DOUCET, FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Un appareil de type CC-177 Globemaster III comme celui-ci sert au transport des marchandises. Il peut prendre une charge maximale de 72 727 kilogrammes.

PHOTO CAPORAL DARCY LEFEBVRE, FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Un avion Hercules CC-130J sert aussi au transport des marchandises destinées à l’Ukraine. 1 /5









En matière d’armes létales, le pays a récemment annoncé qu’il va remettre jusqu’à 4500 lance-roquettes M72, une centaine de fusils anti-blindés sans recul (des bazookas) Carl Gustaf M2 avec accessoires de visée et 2000 munitions de 84 mm, jusqu’à 7500 grenades à main, des mitraillettes dites polyvalentes C6 de 7,62 mm, des mitraillettes légères C9A2, des pistolets, des carabines, des fusils pour tireurs d’élite avec silencieux ainsi que 1,5 million de munitions.

Comme La Presse l’avait rapporté dans un article précédent, les fusils anti-blindés Carl Gustaf M2 ne sont pas une technologie très nouvelle, mais ils sont toujours considérés comme très efficaces par les experts dans le domaine. Ils proviennent des « stocks actuels de l’armée », nous indique le MDN dans un échange de courriels.

Par ailleurs, les autres armes sont de l’équipement neuf en stock, poursuit l’armée canadienne dans ce même courriel.

Rations et autres équipements non létaux

À ces armes létales s’ajoutent toute une série d’équipements non létaux parmi lesquels on retrouve 390 000 rations individuelles de combat, près de 1600 vestes pare-éclats, des équipements de vision nocturne, des casques, masques à gaz, équipements de détection et beaucoup d’autres choses.

La plus récente contribution canadienne, annoncée le 9 mars par le premier ministre Justin Trudeau, consiste en des caméras L3Harris Wescam de fabrication canadienne pour des drones de surveillance.

Un article paru le même jour dans l’Ottawa Citizen indiquait que ces caméras avaient au préalable été vendues à la Turquie, mais que le gouvernement canadien avait annulé la transaction en avril 2021 après avoir découvert que celles-ci étaient employées par des drones de l’Azerbaïdjan dans son conflit armé contre l’Arménie dans le territoire du Haut-Karabakh.

Le MDN réplique que ces caméras, « c’est du nouveau ». « C’est un achat d’équipement spécialisé neuf qui est en cours », nous a-t-on indiqué.