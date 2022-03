PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Dans la capitale de la Lituanie, les couleurs de l’Ukraine ont la cote. On se promène sur les trottoirs avec des vêtements bleu et jaune, plusieurs abribus numériques affichent le slogan « Slava Ukraini ! » (Gloire à l’Ukraine), et on lit sur les tableaux d’affichage de certains autobus « Vilnius ♡ Ukraine ». Dans la ville, où l’on a été occupé par l’Union soviétique pendant des décennies, on est résolument derrière l’Ukraine. Sur la photo, une manifestation devant l’ambassade de Russie, à Vilnius, vendredi.