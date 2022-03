PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Le va-et-vient dans l’entrepôt est étourdissant. Ici, on photocopie des pièces d’identité, là, on se regroupe en famille pour un appel vidéo ou on joue aux cartes, tandis qu’ailleurs, on tente de fermer l’œil après un trajet éreintant. À l’accueil, on gère tant bien que mal les arrivées et les départs – pour chaque personne qui s’en va, une autre arrive en autobus.