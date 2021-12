Europe

France

Des sympathisants de Zemmour simulent des tirs sur Macron et des gauchistes

(Marseille) Deux sympathisants d’Éric Zemmour ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux, dans lesquelles ils s’entraînent au tir et imaginent notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et les élus de la France Insoumise Raquel Garrido et Alexis Corbière.