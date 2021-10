(Conflans-Sainte-Honorine) Un an jour pour jour après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty, décapité par un jeune islamiste tchétchène pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, la France rendait hommage samedi à l’enseignant, devenu symbole de la liberté d’expression.

Clara WRIGHT et Fanny LATTACH Agence France-Presse

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, a été poignardé puis décapité dans une rue voisine de son collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, ville tranquille de la région parisienne, alors qu’il rentrait chez lui.

Son assassin, un réfugié tchétchène radicalisé de 18 ans, tué peu après par la police, lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, et avait donné de l’argent à de jeunes collégiens pour qu’ils le lui désignent.

Au total, 15 personnes ont été inculpées dans cette affaire.

Samedi, plusieurs cérémonies se déroulent en hommage à celui que le président Emmanuel Macron avait qualifié de « héros tranquille » de la République française.

Dans l’entrée du ministère de l’Éducation nationale à Paris, une plaque a été inaugurée dans la matinée par le premier ministre Jean Castex, aux côtés des parents et de la famille de Samuel Paty.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer (à gauche) et le premier ministre Jean Castex ont dévoilé une plaque hommage à Samuel Paty à l’entrée du ministère de l’Éducation nationale à Paris.

Dans un discours solennel, le chef du gouvernement a présenté l’enseignant comme « un serviteur de la République », « victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine ».

Plusieurs centaines d’habitants d’Eragny-sur-Oise, où vivait Samuel Paty, père d’un petit garçon, se sont pour leur part réunis en milieu de matinée pour une cérémonie.

PHOTO ALAIN JOCARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Rassemblement à Eragny-sur-Oise

Dans l’après-midi, la famille de l’enseignant sera reçue par M. Macron à l’Élysée, tandis qu’un square parisien va être rebaptisé de son nom. À Conflans, un monument en forme de livre doit être dévoilé et des enseignants de son collège prononceront un discours, lors d’une rare prise de parole.

L’attentat avait bouleversé un pays déjà fragilisé depuis le début de la décennie par plusieurs attaques djihadistes, et relancé des débats passionnels autour de la liberté d’expression, de la religion, de la laïcité et du droit de blasphémer.

Samuel Paty « cherchait le moyen de faire réfléchir », a raconté une de ses sœurs, Gaëlle, au journal La Croix. Montrer les caricatures du prophète Mahomet, celles-là même qui avaient été à l’origine du sanglant attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en 2015, devait être pour l’enseignant « le point de départ d’un débat », a-t-elle ajouté.

Elles ont signé son arrêt de mort, après qu’un parent d’élève soutenu par un militant islamiste eut lancé une virulente campagne contre M. Paty sur les réseaux sociaux.

Bouleversement

Depuis un an, les professeurs traumatisés du collège du Bois d’Aulne, sollicités par les médias, avaient gardé le silence.

Mais la commémoration approchant, sept des 50 enseignants du collège ont raconté au journal Libération et à la radio France Inter « leur Samuel Paty », impliqué auprès de ses élèves et toujours prêt à débattre avec ses collègues : « un être humain comme les autres » et non « l’espèce de mythe » que l’attentat l’a fait devenir malgré lui, a dit l’un d’eux.

Après l’attentat, de nombreux professeurs du collège avaient demandé des arrêts de travail.

« Jusqu’à 15 enseignants ont pu être absents simultanément », indique le rectorat de Versailles, qui a remis en place une ligne d’écoute jusqu’à la fin octobre.

Vendredi, des élèves de l’établissement où il enseignait avaient été invités à lire leurs poèmes sur leur professeur.

« Ces poèmes, c’était bien, mais ça me fait penser que ça serait bien d’être encore avec lui. J’aurais voulu apprendre à plus le connaître », a dit à l’AFP vendredi Guillaume*, 14 ans, qui avait Samuel Paty comme professeur principal l’an dernier.

La communauté du collège aura aussi été frappée par l’inculpation de cinq élèves, âgés de 13 à 15 ans lors des faits, soupçonnés d’avoir désigné le professeur à son assassin.

L’attentat a été « un bouleversement à plusieurs égards » et sa « répercussion demeure considérable », note Jean-Jacques Brot, préfet du département des Yvelines où se situe l’établissement.

D’un point de vue sécuritaire, note-t-il, « cela a impliqué un sursaut dans la réflexion de tous les services, que ce soit du ministère de l’Intérieur ou de l’Éducation nationale, en matière de renseignements, d’analyse ou de prévision ».

*prénom modifié