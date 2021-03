« Plus de deux millions de personnes ont reçu les deux doses du vaccin à ce jour », a indiqué Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec des bénévoles au Kremlin. « Et un peu plus de deux millions ont reçu la première injection », a-t-il ajouté.

Plus de 2 millions de Russes vaccinés, dit Poutine

(Moscou) Plus de deux millions de Russes se sont fait administrer les deux doses du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus, et deux millions supplémentaires ont reçu leur première dose, a annoncé jeudi Vladimir Poutine.

Agence France-Presse

Cette déclaration intervient alors que l’Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi avoir débuté une étude de ce vaccin mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa, une étape clé pour son déploiement en Europe.

Méfiance envers Sputnik V

Les chiffres rendus publics par M. Poutine lors d’une rencontre avec des bénévoles au Kremlin montrent cependant que les autorités ont encore un long chemin à faire pour persuader les 146 millions d’habitants de se faire vacciner, environ un mois et demi après le début d’une campagne de vaccination massive à la mi-janvier.

« Plus de deux millions de personnes ont reçu les deux doses du vaccin à ce jour », a indiqué M. Poutine, selon des images retransmises à la télévision d’État russe. « Et un peu plus de deux millions ont reçu la première injection », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’environ 1,3 % de la population russe.

Selon un sondage publié cette semaine par le centre indépendant Levada, près de deux tiers des Russes estiment que la COVID-19 est une « arme biologique » créée par l’Homme, et 62 % des personnes interrogées ne sont pas disposées à se faire vacciner avec le Spoutnik V.

Pour sa part, Vladimir Poutine, 68 ans, qui ne s’est pas officiellement fait vacciner à ce jour, a défendu une nouvelle fois jeudi les vaccins russes « les plus sécurisés et les plus efficaces du monde ».

Baptisé en référence au premier satellite soviétique, le Spoutnik V, premier vaccin russe contre le coronavirus, avait été homologué en août.

Son efficacité à 91,6 % a été confirmée en février dans une étude publiée par la revue médicale The Lancet, validée par des experts indépendants.

Le deuxième vaccin russe ÉpiVacCorona, a été homologué en octobre. Et fin février, le pays a annoncé avoir enregistré son troisième vaccin, Covivac.

La Russie a officiellement recensé à ce jour 4 290 135 cas de coronavirus, dont 87 823 décès, des chiffres de mortalité bien inférieurs à ceux enregistrés parallèlement par les services statistiques russes.