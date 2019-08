Danemark: une explosion ravage le siège de l'administration fiscale

La police danoise enquête sur une importante explosion «volontaire» qui a touché le siège de l'administration fiscale à Copenhague, faisant un blessé et causant d'importants dommages matériels.

«Quelqu'un l'a fait volontairement», a déclaré l'inspecteur en chef Jorgen Bergen Skov, de la police de Copenhague, à l'occasion d'une conférence de presse mercredi matin.

Il est cependant encore trop tôt pour déterminer la cause et le motif de cette explosion, a-t-il précisé. Des enquêteurs et des chiens pisteurs sont actuellement sur place.

La façade du bâtiment a été éventrée et de nombreuses vitres ont été brisées. Deux personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de la déflagration, mais sont sorties indemnes.

À l'extérieur, une personne a été touchée par les fragments de l'explosion, ont précisé les autorités, sans donner davantage d'informations.