Élections européennes : un scrutin sous le signe du populisme

La Presse La Presse (Bruxelles) Si l'on se fie aux sondages, les partis populistes de « droite extrême » pourraient augmenter leur nombre de sièges aux prochaines élections européennes, prévues dans trois semaines. Portrait de ces formations nationalistes, anti-immigration et anti-establishment qui veulent remodeler l'Union européenne. Parviendront-elles à faire front commun ? Des pistes de réponses...

Comment l'extrême droite gagne du terrain

Alors qu'on annonce une nette progression de l'extrême droite aux prochaines élections européennes (23-26 mai), les partis nationalistes et populistes s'activent pour nouer des alliances. Coauteur de l'ouvrage Les droites extrêmes en Europe, Jean-Yves Camus explique. La progression de l'extrême droite aux élections de l'Union européenne, c'est une réalité ?

Certains éléments peuvent en effet laisser croire que l'extrême droite obtiendra plus de députés cette fois-ci, notamment pour ce qui concerne les élections locales. Vous avez les législatives en Estonie, qui ont vu un parti d'extrême droite obtenir 15 % des voix. Vous avez l'élection présidentielle slovaque, avec au premier tour le candidat Marian Kotleba [candidat du parti d'extrême droite] qui dépasse la barre des 10 %. Vous avez les élections belges de l'an dernier, qui ont vu [le parti nationaliste] Vlaams Belang reprendre des couleurs. Il y a aussi les sondages. En France, vous avez un coude-à-coude entre le Rassemblement national de Marine Le Pen (RN) et La République en marche du président Macron (LREM). On ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce qui est certain, c'est que le RN sera un peu devant ou un peu derrière LREM... Peut-on penser à une éventuelle majorité pour l'extrême droite ? C'est une hypothèse hautement fantaisiste, ne serait-ce que du point de vue arithmétique. Des partis comme le Rassemblement national en France, la Ligue du Nord en Italie, Alternative pour l'Allemagne (AfD), Vox en Espagne ou le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas (PVV) peuvent toutefois avoir plus de sièges, voire beaucoup plus, ce qui est déjà pas mal, et éventuellement tenter d'influer sur certaines nominations de commissaires européens. Après, ça dépend de ce qu'on entend par extrême droite. Parce qu'on a toute une constellation de partis antieuropéens, nationalistes, partisans de la démocratie directe... Certains sont des objets politiques non identifiés, comme le Mouvement 5 étoiles [en Italie]. D'autres sont, par leur histoire, leur programme contre l'immigration, le multiculturalisme, plus nettement marqués. Ces partis pourraient-ils faire front commun au sein d'un même groupe parlementaire ? La difficulté, c'est qu'un seul groupe rassemblerait des gens marqués à l'extrême droite ainsi que des conservateurs qui n'ont aucun intérêt à apparaître comme des gens d'extrême droite. Je pense [au chef conservateur] Jarosław Kaczynski en Pologne, ou [au premier ministre et chef du parti de droite] Viktor Orbán en Hongrie. Quel est l'intérêt d'Orbán d'aller siéger dans le même groupe que Marine Le Pen et l'AfD ? Il y a encore des réticences assez fortes à aller dans le même groupe que le Rassemblement national, parce qu'il a l'image d'un parti né à l'extrême droite. Alors il y aura très certainement deux groupes, au mieux. Plus une poignée de non-inscrits. Les Grecs d'Aube dorée, par exemple. Ces gens sont tellement proches du néonazisme que personne ne veut siéger avec eux. Au Parlement européen, il est quand même important de faire partie d'un groupe. Si vous êtes non inscrit, vous n'avez pas de moyens, pas de temps de parole. Vous n'avez pas accès au travail de commission. Dans un groupe, vous avez la possibilité de vous exprimer. On peut conjecturer sur des alliances ? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une grande reconfiguration. Il y a en ce moment une activité assez intense au Parlement européen pour voir qui pourrait siéger avec qui. M Kaczynski vient de recevoir M. Abascal, leader espagnol de Vox, pour prendre la température. Ils ont tous les deux un programme catholique qui pourrait les rapprocher. Matteo Salvini [leader populiste italien] est allé voir Kaczynski et Orbán. Le Mouvement 5 étoiles, de son côté, est en train d'essayer de monter un groupe qui rassemblerait les partisans de la démocratie directe qui ne sont pas nécessairement des gens d'extrême droite. N'est-il pas ironique que des partis nationalistes et pour l'essentiel europhobes se présentent aux élections européennes ? Ce qui est intéressant, c'est de comparer l'attitude que Marine Le Pen avait sur l'Europe jusqu'à la présidentielle de 2017 et son attitude maintenant. C'est vrai aussi pour Matteo Salvini, d'ailleurs. Avant, ces partis disaient : il faut sortir de l'Union européenne (UE), il n'y a rien à en tirer. Aujourd'hui, ils disent : sortir de l'UE fait peur à nos électeurs. Et la manière dont le Brexit se passe renforce encore cette crainte. Sortir, oui. Mais pour aller où ? Et donc, Marine Le Pen, Salvini et les Autrichiens du FPÖ disent : « C'est pas la peine de sortir, il faut essayer de réformer le truc de l'intérieur. Pas seulement changer à la marge, mais changer le cap de la construction européenne. » Ils ont compris que c'était sans doute plus facile à faire de l'intérieur que de dire : « On va tout dynamiter et demander que nos pays sortent de l'Union. » Les droites extrêmes en Europe Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg Éditions du Seuil 313 pages

La montée des eurosceptiques 23 % : les élections européennes se tiennent du 23 au 26 mai. Si l'on se fie aux dernières projections du Parlement européen, les groupes de droite europhobes pourraient remporter entre 20 et 23 % des sièges. 45 : le groupe souverainiste EFDD (Europe de la liberté et de la démocratie directe, qui inclut le Mouvement 5 Étoiles italien et l'UKIP britannique) progresserait de 41 à 45 députés. 62 : le groupe ENL (Europe des nations et des libertés, qui rassemble plusieurs partis d'extrême droite, dont le Rassemblement national en France, la Ligue du Nord en Italie et le FPÖ autrichien) pourrait passer de 37 à 62 députés. 66 : en revanche, le groupe parlementaire CRE (Conservateurs et réformistes européens, qui inclut notamment les tories britanniques - dont plusieurs pro-Brexit) passerait de 76 à 66 sièges. 173 : au total, ces trois groupes comprendraient 173 députés, contre 154 actuellement. En baisse : les deux grands groupes politiques sont pour leur part en baisse. Le PPE (droite) passerait de 217 à 180. Les SD (gauche), de 186 à 149. Le Parlement européen est passé de 750 à 705 sièges, en raison du départ (présumé et reporté) des Britanniques. Sources : Parlement européen et Kantar Insights France Mischaël Modrikamen, le Bannon belge

Il se dit pro-Donald Trump. Pro-Bolsonaro. Pro-Salvini. Il clame haut et fort qu'il est climatosceptique et eurosceptique, en plus d'être ouvertement pro-nucléaire et résolument anti-immigration. « Je coche à peu près toutes les cases du politiquement incorrect », admet-il, sourire aux lèvres. Mais ne lui dites surtout pas qu'il est d'extrême droite. Mischaël Modrikamen préfère se présenter comme un « souverainiste », un « nationaliste » et revendique même l'étiquette de « populiste ». Jusqu'à tout récemment, cet ancien avocat d'affaires n'était qu'un petit acteur sur la scène politique belge. Son Parti populaire (PP) n'a récolté que 6 % des voix aux dernières élections nationales, en 2015, il ne compte actuellement qu'un seul député sur 150 au Parlement fédéral belge. Mais sa rencontre avec l'ex-stratège de Donald Trump, Steve Bannon, lui a donné une envergure internationale dont il n'osait rêver et qu'il savoure visiblement.

Assis dans le salon de sa somptueuse demeure bruxelloise, où il nous reçoit à bras ouverts entre une piscine creusée et un immense tableau de Churchill, Modrikamen rappelle fièrement que le New York Times, la BBC et le Washington Post se sont récemment intéressés à lui, tout comme les médias japonais et libanais, qui s'apprêtent à lui rendre visite. « Nul n'est prophète en son pays », dit-il en allumant un cigare gros comme un barreau de chaise, confortablement installé près du foyer, où il jette ses cendres d'un air désinvolte. Un club des populistes Ensemble, Modrikamen et Steve Bannon ont jeté, l'été dernier, les bases du « Movement », sorte d'alliance informelle destinée à fédérer les partis populistes du monde entier. « Steve et moi, ç'a été un match en termes de vision et de parcours. » - Mischaël Modrikamen Ce « club », comme le décrit Modrikamen, réunit actuellement l'Italien Matteo Salvini, le fils du président brésilien Jair Bolsonaro, Eduardo, et une poignée de petits partis nationalistes européens. Personne, toutefois, ne semble à même de définir le rôle exact de cette nébuleuse aux allures de groupe de réflexion.

