Les gilets jaunes toujours dans la rue

Depuis plus de cinq mois, ces gilets jaunes descendent dans la rue tous les samedis pour réclamer plus de justice sociale et fiscale, lors de rassemblements parfois émaillés de violences. Jeudi soir, le président français a détaillé lors d'une conférence de presse un ensemble de mesures destinées à relever le pouvoir d'achat des plus pauvres et des classes moyennes.

Il a notamment annoncé une indexation des petites retraites sur l'inflation, des garanties sur les pensions alimentaires impayées, un allègement de l'impôt sur le revenu pour 15 millions de foyers dès 2020, ou encore de déployer « plus de fonctionnaires sur le terrain ».

À un mois des élections européennes, environ 2000 gilets jaunes (chiffre de la préfecture) ont défilé samedi à Strasbourg (nord-est) dans la ville siège du Parlement européen. La manifestation s'est d'abord déroulée dans le calme, avant de connaître des tensions vers 15 h, ont constaté des journalistes de l'AFP.