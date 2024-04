Le procès « People c. Donald Trump » Sexe, fric et élection

(New York) Le refrain est connu : l’affaire Stormy Daniels, marquée au coin du sexe et de l’argent, est la moins « sérieuse » des quatre qui ont valu des inculpations à Donald Trump. Mais elle est aussi celle que l’ancien président déteste le plus, car elle jettera une lumière crue sur des aspects scabreux de sa vie. Sans compter la possibilité que le refrain ait tout faux. À la veille de l’ouverture à New York du premier procès pénal d’un ex-président des États-Unis, décortiquons l’affaire.