Joe Biden et Benyamin Nétanyahou se sont parlé pour la dernière fois le 15 février, et l’ambiance entre les deux dirigeants, dont la relation a toujours été difficile, n’a cessé de se tendre depuis.

(Washington) Le fossé entre le président américain et le premier ministre israélien se creuse chaque jour : Joe Biden a salué vendredi le « bon discours » prononcé la veille par le chef des sénateurs démocrates, qui a réclamé des élections pour remplacer le gouvernement de Benyamin Nétanyahou.

Aurélia END Agence France-Presse

« Il a fait un bon discours et je pense qu’il a exprimé des préoccupations importantes, qui ne sont pas seulement les siennes mais qui sont partagées par de nombreux Américains, » a dit le président à propos de cette intervention de Chuck Schumer, personnalité juive la plus haut placée du pouvoir législatif américain.

Joe Biden s’éloigne de plus en plus ostensiblement de Benyamin Nétanyahou, qu’il a déjà mis en garde sur le bilan humain extrêmement lourd dans la bande de Gaza, et qu’il n’arrive pas à convaincre jusqu’ici de laisser entrer plus d’aide dans le territoire assiégé.

Les propos de Chuck Schumer jeudi dans l’enceinte du Sénat ont fait d’autant plus de bruit que le chef de file des sénateurs démocrates s’était gardé, jusqu’ici, de critiquer ouvertement la manière dont Israël mène son offensive militaire depuis l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre dernier.

La coalition gouvernementale « menée par Nétanyahou ne correspond plus aux besoins d’Israël », a-t-il déclaré, en estimant que « le premier ministre Nétanyahou [s’était] égaré, laissant sa survie politique passer avant l’intérêt supérieur d’Israël ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Israël est à un « point critique » après cinq mois de conflit, a aussi jugé Chuck Schumer, en assurant que « de nouvelles élections étaient la seule manière de permettre la tenue d’un processus décisionnel sain » sur l’avenir du pays.

Selon Chuck Schumer, qui a aussi appelé à la démission du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en place depuis 2005, Benyamin Nétanyahou est « trop disposé à tolérer le bilan humain parmi les civils à Gaza, qui entraîne le soutien international à Israël vers des niveaux historiquement bas ».

« Plus de mal que de bien »

Il y a quelques jours, le président américain avait estimé que Benyamin Nétanyahou « faisait plus de mal que de bien à Israël » avec sa conduite de la guerre à Gaza, où la situation humanitaire catastrophique ne cesse de s’aggraver.

Benyamin Nétanyahou s’est déjà défendu avec véhémence contre ces propos du président américain, en date du 10 mars.

PHOTO OHAD ZWIGENBERG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou

« Je ne mène pas une politique privée, c’est une politique soutenue par une majorité écrasante d’Israéliens. Ils soutiennent l’action que nous avons entreprise pour détruire les bataillons terroristes du Hamas », a-t-il dit.

« Ils soutiennent aussi ma position selon laquelle nous devons catégoriquement rejeter la tentative de nous imposer un État palestinien », a-t-il ajouté, alors que les États-Unis ne cessent justement d’affirmer leur soutien à une solution à deux États.

La récente visite à Washington de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien et grand rival politique de Benyamin Nétanyahou, a aussi été interprétée comme un indice de la défiance grandissante aux États-Unis envers le premier ministre israélien.

Le centriste n’avait certes pas vu Joe Biden, mais il avait rencontré la vice-présidente Kamala Harris et le chef de la diplomatie Antony Blinken.

Joe Biden et Benyamin Nétanyahou se sont parlé pour la dernière fois le 15 février, et l’ambiance entre les deux dirigeants, dont la relation a toujours été difficile, n’a cessé de se tendre depuis.

« L’aide humanitaire ne peut être une considération secondaire ni une monnaie d’échange », avait lancé le président américain à l’adresse du dirigeant israélien, le 8 mars, dans un discours solennel au Capitole.

« Je lui ai dit, Bibi, il va bien falloir que tu te le rentres dans la tête », avait ensuite glissé Joe Biden lors d’un aparté avec un sénateur et Antony Blinken, en utilisant le surnom du premier ministre israélien.

Réalisant qu’un micro avait capté cet échange informel, le président américain, loin d’apparaître contrarié, avait dit : « C’est bien. »