New York sous la fumée des incendies de forêt du Québec

(New York) La statue de la Liberté et les gratte-ciel de Manhattan enveloppés dans un brouillard orange et marron : les incendies de forêt au Québec obscurcissent mercredi la célébrissime « skyline » de New York et rendent l’air très difficilement respirable pour ses 8,5 millions d’habitants.