Début du procès de l’auteur de l’attaque d’une synagogue à Pittsburgh en 2018

(New York) Le procès de l’auteur présumé d’une attaque en 2018 contre une synagogue de Pittsburgh, la plus meurtrière contre des juifs dans l’histoire des États-Unis et pour laquelle il encourt la peine de mort, s’est ouvert mardi en pleine poussée d’actes antisémites dans ce pays.