PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) La France s’est embrasée contre la retraite à 64 ans mais Joe Biden, 80 ans, « nous supplie » de rester quatre ans de plus : le président américain a encaissé et répliqué samedi aux piques humoristiques sur son âge lors du dîner de gala des correspondants de la Maison-Blanche.

Sebastian Smith and Ben Sheppard Agence France-Presse

Cette soirée annuelle, qui rassemble le tout-Washington politique et médiatique, célèbre en théorie le premier amendement de la Constitution américaine défendant la liberté de la presse. Mais en pratique, on en retient surtout les blagues.

L’humoriste du Daily Show Roy Wood Jr a souligné l’âge de M. Biden qui, candidat à sa réélection, pourrait rester en poste jusqu’à ses 86 ans en cas de victoire. En mentionnant les manifestations en France contre la réforme des retraites.

PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS L’humoriste du Daily Show Roy Wood Jr

« Ils se sont révoltés parce qu’ils ne voulaient pas travailler jusqu’à 64 ans. Pendant ce temps, aux États-Unis, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler quatre ans de plus », a-t-il ironisé, provoquant un large sourire du chef d’État, assis quelques mètres plus loin.

« “Laissez-moi finir le travail” : ce n’est pas un slogan de campagne, c’est une supplication », a enchaîné l’humoriste. « Dites ce que vous voulez de notre président mais lorsqu’il se réveille de [sa] sieste, le travail est fait. »

« Traitez-moi de vieux - j’appelle ça être chevronné », a répliqué le président. « On dit que je suis un ancien - je dis que je suis sage. On dit que je ne suis plus tout jeune – Don Lemon dirait que je suis un homme de première jeunesse ».

PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

Don Lemon, un présentateur vedette de CNN, a été remercié récemment par la chaîne après avoir suscité la polémique en déclarant que la candidate républicaine à l’élection présidentielle Nikki Haley, 51 ans, n’était « plus de première jeunesse ».

M. Biden a aussi réservé une pique à Rupert Murdoch, le magnat des médias âgé de 92 ans et propriétaire de la chaîne conservatrice Fox News.

« Vous pourriez penser que je n’aime pas Rupert Murdoch. Ce n’est pas vrai. Comme pourrais-je ne pas aimer un homme qui me fait passer pour Harry Styles ? », a plaisanté le président américain, en référence à la vedette britannique de 29 ans.

L’attrait du dîner des correspondants, qui se tient dans la vaste salle du Hilton de Washington, s’était quelque peu étiolé ces dernières années, entre le boycottage de Donald Trump et la pandémie.

Mais cette année l’évènement a fait salle comble, avec 2600 invités, dont M. Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. La présence des deux têtes de l’exécutif renoue avec une tradition perdue depuis la présidence de Donald Trump.

PHOTO SAUL LOEB, AGENCE FRANCE-PRESSE La vice-présidente Kamala Harris

Avant le dîner, M. Biden avait rencontré la famille du journaliste américain Evan Gershkovich, emprisonné en Russie. « Nous travaillons chaque jour à obtenir sa libération », a-t-il assuré.

Parmi les invités figurait la basketteuse Brittney Griner, double médaillée d’or olympique et figure de la communauté LGBT+ américaine. Relâchée fin 2022 après dix mois de détention en Russie, elle a juré de se battre pour les autres personnes détenues à tort dans le monde.