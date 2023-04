Procès civil pour diffamation contre Donald Trump sur fond d’accusations de viol

(New York) Un procès au civil pour une accusation de viol et de diffamation contre Donald Trump s’est ouvert mardi à New York, à la suite de plaintes d’une ex-chroniqueuse de presse, E. Jean Carroll, pour des faits remontant au milieu des années 1990 et que l’ancien président américain dément vivement.