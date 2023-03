« Israël et les États-Unis ont eu des divergences occasionnelles, mais je veux vous assurer que l’alliance entre la plus grande démocratie au monde et la démocratie forte, fière et indépendante qu’est Israël, au cœur du Moyen-Orient, est inébranlable. Rien ne peut changer cela », a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à ce sommet virtuel.

(Washington) L’alliance entre Israël et les États-Unis est « inébranlable », a affirmé mercredi le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou lors du Sommet pour la démocratie convoqué par le président américain Joe Biden, critique de sa très contestée réforme de la justice.

Agence France-Presse

« Israël et les États-Unis ont eu des divergences occasionnelles, mais je veux vous assurer que l’alliance entre la plus grande démocratie au monde et la démocratie forte, fière et indépendante qu’est Israël, au cœur du Moyen-Orient, est inébranlable. Rien ne peut changer cela », a déclaré M. Nétanyahou à ce sommet virtuel.

Le premier ministre a aussi promis de chercher le compromis et le respect des droits élémentaires, alors que son gouvernement fait face à un large mouvement de contestation contre sa réforme de la justice, dont il a annoncé une pause dans le processus législatif.

Benyamin Nétanyahou a également qualifié Joe Biden d’« ami de 40 ans ».

Malgré les critiques, le chef du gouvernement d’Israël a assuré que son pays « était, est et restera toujours une démocratie forte, fière, solide et vive, un symbole de liberté et de prospérité partagée au cœur du Moyen-Orient ».

Mardi, Joe Biden a déclaré mardi « espérer » que le gouvernement israélien « renonce » à sa réforme de la justice, pour laquelle des négociations étaient en cours mercredi entre majorité et opposition.

« Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie et je pense que je me suis fait comprendre », a dit le président américain en marge d’une visite en Caroline du Nord.



Le premier ministre israélien s’exprimait à l’occasion du « Sommet pour la démocratie » organisé par le président américain sur trois jours, essentiellement à distance.

« En Israël, au sein de cette solide démocratie, se tient un débat public très intense. Et le débat porte sur comment protéger une bonne démocratie », a encore déclaré M. Nétanyahou.

Il a reconnu que les critiques de la réforme avaient des arguments « valables » sur le fait qu’ils ne souhaitent pas d’une réforme qui impliquerait une « altération et une limitation des libertés civiles ».

« Nous devons être sûrs que nous déplaçons le balancier d’une autorité judiciaire toute-puissante-ce qui est différent d’une autorité judiciaire indépendante », a-t-il déclaré, se demandant « comment s’assurer que la justice reste indépendante et faire l’équilibre entre le besoin de renforcer les pouvoirs exécutif et législatif et, en même temps, celui de protéger les droits individuels ».

« Je pense que nous pouvons atteindre cet équilibre », a assuré le premier ministre.