Des secteurs de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l’État de New York, le nord-est de la Pennsylvanie et le nord du New Jersey se préparaient lundi à l’arrivée d’une tempête de neige qui pourrait déposer des dizaines de centimètres de neige lourde et mouillée.

Wilson Ring Associated Press

Le Service national de météorologie des États-Unis a prévenu que la tempête devrait commencer à frapper tard lundi soir et se poursuivre jusqu’à mercredi.

La tempête devrait aussi être accompagnée de vents puissants, et des pannes de courant sont possibles.

Il pourrait tomber plus de 45 centimètres de neige sur l’ouest du Massachusetts, mais seulement une dizaine de centimètres de flocons le long de la côte de l’Atlantique.

Les météorologues sont encore à déterminer la trajectoire exacte de la tempête.

Un avertissement de tempête hivernale sera en vigueur entre lundi soir et mercredi dans des régions du nord de l’État de New York, du nord-est de la Pennsylvanie, du nord du New Jersey, du sud Maine, du New Hampshire et du Vermont, tout comme dans l’ouest du Massachusetts et dans certains coins du Connecticut et du Rhode Island.

Les dirigeants ont demandé aux habitants de la région de se tenir prêts et informés.

La tempête coïncidera avec des élections locales au New Hampshire. Une vingtaine de communautés ont décidé de reporter le vote, tandis que d’autres ont rappelé aux électeurs qu’ils pouvaient voter par la poste.