La tempête affectait plusieurs secteurs de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l’État de New York, le nord-est de la Pennsylvanie et le nord du New Jersey. Des accumulations allant de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de neige sont attendues d’ici à mercredi soir, selon les régions.

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

Une tempête hivernale a entraîné mardi la fermeture de centaines d’écoles et l’annulation de plusieurs vols dans le nord-est des États-Unis, en plus de causer plusieurs pannes de courant.

Associated Press

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a prévenu que certaines municipalités pourraient être ensevelies sous les flocons, tandis que d’autres pourraient ne recevoir que de la pluie.

L’aéroport d’Albany, dans l’État de New York, a annulé seize départs tôt mardi. Environ 15 % des vols ont été annulés à l’aéroport international Bradley, au Connecticut.

Le Service national de météorologie des États-Unis a indiqué qu’il tombait au moins cinq centimètres de neige par heure dans quelques régions de l’État de New York. Environ 70 000 clients étaient privés de courant dans cet État mardi matin, selon le site poweroutage.us.

Il tombait un mélange de pluie et de neige à travers la Nouvelle-Angleterre, et le vent commençait à s’intensifier.

Plus de 70 municipalités du New Hampshire ont remis à plus tard des élections locales prévues mardi.

La tempête devrait durer jusqu’à mercredi. Le Service national de météorologie prédit qu’il pourrait tomber jusqu’à 45 centimètres de neige en altitude au Massachusetts et une soixantaine dans les monts du sud-ouest du New Hampshire. Une trentaine de centimètres sont possibles à Augusta, dans le Maine.