Une importante tempête fait plusieurs morts dans le centre du pays

(Concord) Des vents violents et de possibles tornades ont causé vendredi dix décès, endommagé des maisons et des bâtiments, ainsi que laissé des milliers de personnes sans électricité dans une bonne partie du sud et du Midwest des États-Unis. La tempête pourrait maintenant s’abattre sur le nord-est du pays.