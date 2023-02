(Washington) La question a été tranchée : après plusieurs va-et-vient et une confusion certaine, le président américain Joe Biden n’accordera finalement pas d’entretien dimanche à une chaîne du groupe Fox avant la finale du Super Bowl.

Agence France-Presse

L’information selon laquelle l’interview était maintenue est « inexacte », a dit samedi un responsable de la Maison-Blanche, après cet imbroglio qui a laissé nombre d’observateurs perplexes.

La finale de la NFL, plus forte audience télévisée de l’année aux États-Unis – une centaine de millions de téléspectateurs en 2022 – est traditionnellement précédée d’une interview du président sur la chaîne qui la diffuse.

Cette année, c’est Fox qui montrera la rencontre entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Or les relations entre Fox et la Maison-Blanche de Joe Biden sont pour le moins tendues, et les présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, comme Tucker Carlson et Sean Hannity, sont coutumiers de commentaires peu aimables pour le président démocrate.

Karine Jean-Pierre, porte-parole de Joe Biden, avait affirmé vendredi que Fox Corporation, branche de l’empire de médias conservateurs du magnat australo-américain Rupert Murdoch, avait demandé que cet entretien pour Fox Soul soit « annulé ». Lancée en 2020 et distincte de Fox News, Fox Soul est une chaîne en streaming destinée à une audience afro-américaine.

Mme Jean-Pierre avait dit sur Twitter que le président démocrate de 80 ans « se réjouissait » de pouvoir parler « du Super Bowl, de son “ discours sur l’état de l’Union ” et de sujets importants concernant la vie quotidienne des Afro-Américains ».

Rebondissement dans l’affaire, la Fox Corporation avait ensuite annoncé que l’entretien était de nouveau sur les rails.

« Il y a d’abord eu une certaine confusion. Fox Soul se réjouit d’interviewer le président pour le Super Bowl dimanche », avait indiqué un porte-parole.

Éviter les critiques ?

Las. C’était sans compter un nouveau retournement.

« Notre équipe a pris l’avion de Los Angeles à Washington pour réaliser l’entretien mais nous avons appris ce soir [vendredi] que la [Maison-Blanche] n’y participerait pas », a en effet indiqué un employé de Fox, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

L’exécutif américain l’a confirmé samedi.

« Comme nous l’avons dit plus tôt, nous avions organisé une interview entre […] Mike Hill et Vivica A. Fox et le président avant le Super Bowl, et Fox Corp a fait annuler l’interview. Fox a depuis publié un communiqué indiquant que l’interview était reprogrammée, ce qui est inexact », a dit un responsable de la Maison-Blanche.

L’équation était compliquée pour Joe Biden, qui s’est exprimé avant le Super Bowl, les deux années passées, sur NBC et CBS.

Le démocrate se pose en rassembleur des États-Unis divisés et semble déjà en campagne pour un deuxième mandat en 2024, même s’il affirme ne pas avoir encore pris de décision « définitive ».

Mais Fox News est aussi une tribune pour des attaques parfois très personnelles contre lui et sa famille.

Selon le New York Times, le fait que l’exécutif ait demandé que l’interview se produise avec Fox Soul semble être une tentative de la part des conseillers du président d’éviter les présentateurs vedettes de Fox News, tout en n’étant pas critiqués pour avoir esquivé un entretien.