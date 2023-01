PHOTO MARK ABRAMSON, THE NEW YORK TIMES

Le tireur de la fusillade de samedi soir à Monterey Park, en Californie, a été identifié par les autorités locales comme étant un homme de 72 ans, ce qui en fait une rareté dans la liste de plus en plus longue des auteurs de tueries de masse du pays, qui ont tendance à être beaucoup plus jeunes.

Jin Yu Young, Tim Arango, Victoria Kim and Edgar Sandoval The New York Times

L’âge médian des tireurs dans les fusillades de masse aux États-Unis au cours des six dernières décennies est de 32 ans, selon le Violence Project, un centre de recherche à but non lucratif financé par l’Institut national de la justice. En 2020, il n’y a eu qu’un seul autre auteur de tuerie de masse âgé de plus de 70 ans.

Les tireurs de masse ont tendance à « cibler des lieux représentatifs de leurs griefs », a déclaré James Densley, cofondateur du Violence Project et professeur à la School of Law Enforcement and Criminal Justice de la Metro State University dans le Minnesota.

Il ajoute que les tireurs de masse dans un cadre scolaire sont souvent des élèves. Les fusillades de l’école primaire Robb à Uvalde, au Texas, l’année dernière, et de l’école primaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, en 2012, ont été perpétrées par d’anciens élèves des écoles respectives.

PHOTO MARK ABRAMSON, THE NEW YORK TIMES Des habitants du voisinage se recueillent à proximité du lieu de la fusillade, à Monterey Park, dimanche.

Monterey Park est une communauté majoritairement asiatique et américano-asiatique. Plusieurs des victimes de la fusillade de samedi étaient âgées de 50 à 60 ans.

Alors que l’âge moyen d’un tireur de masse se situe au début de la trentaine, il y a des personnes qui commettent des fusillades alors qu’elles ont entre 20 et 40 ans, ce qui reflète la façon dont ces attaquants peuvent se trouver dans des « périodes de transition » dans lesquelles « vous avez l’impression de ne pas être à votre place, et la violence suit », a déclaré M. Densley. Il a qualifié le tireur de Monterey Park d’« aberrant » en ce qui concerne l’âge.

« L’idée rigide et hégémonique de la masculinité toxique »

L’écrasante majorité des tireurs de masse mentionnés dans le rapport du Violence Project étaient des hommes. Cela reflète probablement la pression sociale exercée sur les hommes pour qu’ils « soient plus forts, plus coriaces et qu’ils aient le dernier mot, ce dernier mot étant parfois la violence », a déclaré Vickie Jensen, professeure au département de criminologie et d’études judiciaires de la California State University de Northridge.

Les médias sociaux ont été cités comme un facteur dans les récentes fusillades de jeunes hommes, notamment les attaques d’Uvalde et de Buffalo, dans l’État de New York, reflétant « un problème qui se croise avec la diffusion et le renforcement de l’idée rigide et hégémonique de la masculinité toxique », a déclaré Jensen. Ce problème ne se posait pas il y a plusieurs décennies.

Il y a eu quelques fusillades de masse aux États-Unis dans lesquelles le tireur avait plus de 60 ans.

PHOTO ALISHA JUCEVIC, THE NEW YORK TIMES Un policier établit un périmètre de sécurité dans le stationnement où a été retrouvée la camionnette du tireur présumé, dimanche.

Dans l’une des plus importantes, la fusillade de 2017 à Las Vegas qui a fait 58 morts, le tireur, Stephen Paddock, avait 64 ans. Paddock était un ancien postier et contrôleur fiscal, et sa santé mentale et physique s’était détériorée dans les mois précédant la fusillade.

Une 11e victime de la fusillade dans une salle de bal populaire du sud de la Californie est décédée à l’hôpital lundi, alors que les enquêteurs continuent de chercher le mobile du tireur.

Le massacre survenu lors de la célébration du Nouvel An lunaire dans une banlieue sino-américaine prospère a été suivi d’une attaque déjouée dans une autre salle de danse voisine et d’une journée de recherches dans la région de Los Angeles dimanche. Les recherches ont duré toute la journée dans la région de Los Angeles. Le tireur présumé est mort d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée.

Voici les détails : – Les autorités ont publiquement identifié 2 des 11 personnes tuées au Star Ballroom Dance Studio, et ont déclaré qu’elles attendaient que les proches soient informés pour identifier les autres. Cinq des morts sont des femmes, dont My Nhan, 65 ans, et Lilan Li, 63 ans, ainsi que deux autres femmes d’une soixantaine d’années et une autre d’une cinquantaine. Parmi les cinq hommes tués, trois avaient plus de 70 ans et deux plus de 60 ans. – Les enquêteurs n’ont pas annoncé publiquement le motif de la tuerie, mais alors qu’ils continuaient à interroger des témoins lundi, un représentant des forces de l’ordre informé de l’affaire a déclaré qu’ils pensaient que le tireur, identifié par la police comme Huu Can Tran, 72 ans, avait spécifiquement ciblé certaines des personnes tuées, mais que d’autres avaient été abattues au hasard. Tran s’était récemment rendu au poste de police de Hemet, une ville du comté de Riverside, où il vivait dans un parc mobile, pour dire que sa famille l’empoisonnait, a déclaré le responsable. – Le tireur a tenté de commettre une deuxième attaque dans une salle de bal de la ville voisine d’Alhambra samedi en fin de journée, selon les autorités, mais il a été désarmé par des personnes présentes que le shérif a qualifiées de « héros », évitant ainsi une nouvelle tragédie. Brandon Tsay, 26 ans, qui travaille dans la salle de bal, a déclaré avoir arraché un pistolet d’assaut semi-automatique des mains du suspect. – Les recherches ont pris fin dimanche lorsqu’une équipe du SWAT s’est approchée d’une camionnette blanche dans un stationnement de Torrance, à environ 50 km de Monterey Park. Les agents ont entendu un coup de feu alors qu’ils s’approchaient de la camionnette, a déclaré le shérif Robert Luna du comté de Los Angeles ; ils ont découvert que le tireur présumé s’était tué. – Les proches et les survivants ont commencé à raconter les histoires des victimes lundi, décrivant des moments de joie et de réjouissance alors que des dizaines de couples exécutaient leurs mouvements de danse préférés au studio. Le shérif a déclaré tard dimanche que sept des blessés restaient hospitalisés.

Cet article a été publié dans le New York Times.