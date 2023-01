L'assaillant des trois policiers à New York est incarcéré

(New York) Un Américain radicalisé de 19 ans, qui a attaqué des policiers à la machette le soir du Nouvel An à New York et voulait commettre une attaque djihadiste, a été placé en détention mercredi après son inculpation, a indiqué une source judiciaire.