Je dis souvent qu’un vote est une sorte de prière pour le monde que nous désirons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voter, c’est la foi mise en action. Et Géorgie, tu as prié avec tes lèvres et tes jambes, avec tes mains et tes pieds, avec ta tête et ton cœur. Tu as travaillé dur et nous sommes maintenant unis.