« Zones sans armes à feu »

La justice fédérale remet en cause une loi anti-armes à feu de New York

(New York) La justice fédérale américaine a en partie remis en cause jeudi une loi contre les armes à feu adoptée cet été par l’État et la ville de New York, qui ont fait de la lutte contre la violence par armes l’épine dorsale de leur politique sécuritaire.