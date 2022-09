L’espérance de vie des Américains a chuté de près d’un an en 2021

(Washington) L’espérance de vie des Américains s’est réduite de quasiment un an en 2021, après avoir déjà perdu un an et demi en 2020, notamment à cause de la pandémie de COVID-19, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines.