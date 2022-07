Le shérif du comté de Buchanan, John McClanahan, a dit jeudi que les secouristes ont travaillé toute la nuit pour retrouver les disparus et les réunir avec leurs proches. Les autorités sont en contact avec 27 personnes, ce qui veut dire que 17 autres manquent toujours à l’appel.

(Grundy) Les dirigeants d’un coin reculé du sud-ouest de la Virginie ont retrouvé plus de la moitié des 44 personnes qui étaient portées disparues dans la foulée d’inondations catastrophiques qui ont emporté des routes et endommagé plus d’une centaine de maisons.

Le shérif du comté de Buchanan, John McClanahan, a dit jeudi que les secouristes ont travaillé toute la nuit pour retrouver les disparus et les réunir avec leurs proches. Les autorités sont en contact avec 27 personnes, ce qui veut dire que 17 autres manquent toujours à l’appel, a dit M. McClanahan dans un communiqué. Il a ajouté qu’on ne rapporte pas de blessures ou de pertes de vie.

Les premiers répondants du comté de Buchanan ont reçu mardi soir les premiers appels pour une hausse du niveau de l’eau et des dégâts matériels. Plusieurs petites communautés de ce comté limitrophe du Kentucky et de la Virginie-Occidentale ont été touchées.

Un responsable du bureau du shérif, Eric Breeding, a expliqué mercredi que le nombre de disparus est calculé en fonction des proches qui essaient de rejoindre un résidant dans un secteur où le service téléphonique est possiblement limité, voire inexistant.

« Ça ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont dans le pétrin ou en danger. On nous informe simplement qu’on doit vérifier si ces gens ont besoin d’aide », a dit M. Breeding aux journalistes.

Le shérif McClanahan a indiqué jeudi que l’eau commence à descendre. Les responsables ont entrepris d’évaluer les dommages causés aux maisons et de dégager les routes.