Inondations en Virginie

Les secouristes cherchent 17 personnes disparues

(Grundy) Les dirigeants d’un coin reculé du sud-ouest de la Virginie ont retrouvé plus de la moitié des 44 personnes qui étaient portées disparues dans la foulée d’inondations catastrophiques qui ont emporté des routes et endommagé plus d’une centaine de maisons.