COVID-19

La désinformation donne un nouveau souffle au mouvement anti-vaccins

(Washington) Alors que la désinformation sur la COVID-19 continue de prospérer, davantage de parents aux États-Unis se demandent si les autres vaccins sont bien nécessaires pour leurs enfants et de plus en plus d’adultes préfèrent se passer des injections, même celles dont la sécurité est depuis longtemps prouvée.