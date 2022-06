Affaibli politiquement, Biden veut mobiliser les Occidentaux face à Moscou

(Washington) Comment mobiliser les Occidentaux sur la durée face à la guerre en Ukraine, quand on a soi-même perdu de l’autorité diplomatique et du crédit politique ? C’est ce que Joe Biden veut pourtant faire, lors des prochains sommets du G7 et de l’OTAN.