Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, et Miguel Cardona, secrétaire à l’Éducation, lors d’une conférence de presse jeudi

L’administration de Joe Biden a annoncé jeudi matin l’effacement complet de dettes étudiantes totalisant 5,8 milliards dans la foulée du scandale de la chaîne d’établissements d’études postsecondaires Corinthian Colleges, mise en faillite en 2015.

André Duchesne La Presse

Un peu plus de 560 000 étudiants emprunteurs bénéficieront de cette mesure que le département de l’Éducation des États-Unis qualifie de plus grosse initiative dans le genre de son histoire.

« Pendant trop longtemps, l’entreprise Corinthian s’est livrée à l’exploitation financière à grande échelle des étudiants, les incitant à s’endetter de plus en plus pour payer des promesses jamais tenues », a déclaré Miguel Cardona, secrétaire à l’Éducation de l’administration Biden.

Créée en 1995 par un groupe de cinq investisseurs ayant travaillé au National Education Center, organisme d’enseignement postsecondaire à but lucratif, Corinthian Colleges épousait un modèle semblable.

Au fil des ans, Corinthian a acheté plusieurs instituts et collèges aux États-Unis pour créer un réseau d’un peu plus de 100 établissements spécialisés notamment dans l’enseignement des soins de santé, des affaires, des transports et autres.

Cotée à la bourse NASDAQ, l’entreprise possédait aussi 14 établissements en Ontario sous le nom d’Everest College of Business, Technology and Health Care Canada.

Or, en 2014-2015, tout s’écroule lorsque le gouvernement américain fait enquête sur les pratiques douteuses de l’organisme dont les coûts d’inscription sont très élevés et qui accorde lui-même des prêts à haut taux d’intérêt aux étudiants.

De plus, l’enquête du département de l’Éducation en vient à la conclusion que Corinthian a publié des données mensongères sur les taux d’embauche de ses diplômés.

Dans un texte d’opinion publié jeudi sur le site de Teen Vogue, un ancien étudiant de l’établissement, Nathan Hornes, a relaté en détail comment il avait senti que quelque chose ne tournait pas rond. « Plusieurs employeurs ne trouvaient pas ces diplômes légitimes. L’un d’eux a même éclaté de rire lorsque je lui ai nommé le collège que j’avais fréquenté. J’étais anéanti », écrit-il.

Transactions boursières suspendues et amendes

En février 2015, les transactions boursières sur le titre de Corinthian sont suspendues. Le même mois, le gouvernement ontarien suspend les permis et ordonne la fermeture des 14 campus ouverts sur son territoire. La branche canadienne fait faillite et quelque 2500 étudiants sont pris au dépourvu. À l’époque, l’Ontario promet de verser trois millions aux étudiants pénalisés.

En avril 2015, le département de l’Éducation des États-Unis impose à Corinthian une amende de 30 millions US. Le 26 du même mois, l’entreprise cesse ses activités sur le territoire américain.

Le travail d’enquête fait à Washington faisait suite à certains litiges soulevés par des États dans les années précédentes. Ainsi, en 2013, Kamala Harris, alors procureure générale de la Californie, entamait une poursuite contre Corinthian pour de fausses données sur les taux de placement de ses diplômés. L’entreprise a été condamnée à une amende de 1,1 milliard en 2016.

Jeudi, la vice-présidente des États-Unis s’est évidemment réjouie de cette conclusion, la qualifiant d’« étape majeure pour les étudiants fraudés par Corinthian Colleges ». Dans un discours prononcé jeudi après-midi, elle a remercié tous les « défenseurs qui ont travaillé sans relâche » au nom des victimes.

« Il n’est pas exagéré d’affirmer que cette décision va transformer la vie de centaines de milliers de personnes », a par ailleurs déclaré Thomas Gokey, fondateur du groupe Debt Collective voué à la défense des victimes. « Cela a mis trop de temps. J’ai longtemps souffert de cette histoire », a de son côté témoigné Latonya Suggs, une des victimes dans cette affaire.

Avec The New York Times et Teen Vogue