« Nous t’aimons, ne l’oublie jamais », « Elle vole avec les anges » : l’identité des victimes de la tuerie au Texas n’avait pas encore été dévoilée par la police mercredi, ce qui n’a pas empêché plusieurs familles endeuillées de rendre hommage aux 19 enfants et aux 2 enseignantes tuées dans la fusillade.

Émilie Bilodeau La Presse

Uziyah Garcia

PHOTO FOURNIE PAR MANNY RENFRO, VIA ASSOCIATED PRESS Uziyah Garcia

« Il était un enfant merveilleux, plein de vie, et il aimait tout ce qui avait des roues et les jeux vidéo », a raconté son oncle Mitch Renfro à CNN.

Amerie Jo Garza

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Amerie Jo Garza

« Mon petit amour vole maintenant haut avec les anges. S’il vous plaît, ne tenez pas une seconde pour acquise. Embrassez votre famille. Dites-leur que vous les aimez. Je t’aime, Amerie Jo. Veille sur ton petit frère pour moi », a dit son père à CNN.

Alexandria « Lexi » Rubio

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Alexandria Rubio

« Nous lui avons dit que nous l’aimions et que nous irions la chercher après l’école. Nous ne savions pas que c’était un adieu », a écrit sa mère, Kimberly Rubio, sur Facebook.

Ellie Garcia

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Ellie Garcia

« Maman et papa t’aimons, ne l’oublie jamais, et s’il te plaît, essaye de rester à nos côtés », a écrit le père de la fillette, Steven Garcia, sur Facebook.

Eva Mireles

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Eva Mireles

Eva Mireles avait 17 années d’expérience comme enseignante. Elle aimait la course à pied, la randonnée et le vélo, lit-on sur le site web de l’école.

Xavier Lopez

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Xavier Lopez

Xavier Lopez adorait la danse. « Imaginez ! Il dansait même plein de sueur, il s’en fichait », a dit son oncle Benito Martinez à Fox News.

Jose Flores Jr

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jose Flores Jr

« Tu vas me manquer, bébé Jose. Je n’arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé. Mon cœur est brisé », a écrit Salazar, l’oncle de la victime, sur Facebook. « Ça me fait mal. Je t’aime tellement et j’aimerais que tu sois encore là. Tu vas tellement me manquer. Repose au paradis, mon bel ange. »

Jackie Cazares et Annabelle Rodriguez

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jackie Cazares

Les deux fillettes de 10 ans étaient des cousines dans la même classe. « Mon cœur est brisé. Aujourd’hui, mes deux belles nièces Jackie et Annabelle nous ont été enlevées. […] Je vous aime, mes babygirls », a écrit leur tante Polly Flores sur Facebook.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Annabelle Rodriguez

Alithia Ramirez

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Alithia Ramirez

Alithia Ramirez, 10 ans, adorait dessiner et voulait être artiste, a raconté son père, Ryan Ramirez, à la chaîne de télé KSAT. « Nous nous tenons ensemble. C’est ce que ma fille aurait voulu, que nous soyons forts. »

Eliahana Cruz Torres

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Eliahana Cruz Torres

Eliahana Cruz Torres, 10 ans, n’avait pas envie d’aller à l’école, mardi, selon ce que son grand-père a indiqué à Fox News. Elle s’y est finalement rendue pour la remise des diplômes, avant les vacances d’été qui devaient commencer vendredi.

Rojelio Torres

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Rojelio Torres

« Rojer était un petit garçon intelligent, qui travaillait fort et aimait aider les autres. Nous ne l’oublierons jamais », a écrit la tante de l’enfant, Precious Perez, sur Facebook.

Irma Garcia

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Irma Garcia

La mère de quatre enfants avait 23 années d’expérience comme enseignante, toutes à l’école Robb. « J’adore faire un barbecue avec mon mari, écouter de la musique et faire des croisières », peut-on lire sur le site internet de l’école.

Nevaeh Bravo

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Nevaeh Bravo

Nevaeh Bravo a été décrite comme une élève douce et gentille. « Notre Nevaeh a été retrouvée. Elle vole avec les anges. Nous t’aimons très fort, princesse », a écrit son cousin sur Facebook.

Maite Yuleana Rodriguez

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Maite Yuleana Rodriguez

« C’est le cœur lourd que je viens ici au nom de ma cousine Ana qui a perdu sa petite fille chérie hier dans une fusillade sans but », a écrit une proche de Maite Yuleana Rodriguez sur Facebook, précisant que « nos cœurs sont en mille miettes ».

Makenna Lee Elrod

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Makenna Lee Elrod

Elle aimait le « tumbling », une forme de gymnastique acrobatique qu’elle pratiquait avec son amie Chloe, a raconté la mère de cette dernière. Mardi après-midi, alors que les parents accouraient à l’école Robb pour chercher leurs enfants, le père de Makenna Lee Elrod a demandé à la reporter de l’antenne locale du réseau ABC où se trouvait la maison funéraire où s’étaient réfugiés des enfants. « Pourquoi demandez-vous ça ? », demande la reporter. « Parce que je ne trouve pas ma fille. »

Tess Mata

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE, VIA REUTERS Tess Mata

Elle jouait à la balle molle avec sa grande sœur, et les deux filles s’alliaient pour faire face à leurs parents. « Je t’aimerai toujours, ma petite sœur, puissent tes ailes te porter plus haut que tu n’aies pu rêver. Jusqu’à ce qu’on se revoie, Tess Marie, je t’aime, ta grande sœur », a écrit Faith Mata sur Twitter.

Jailah Nicole Silguero

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Jailah Nicole Silguero

Dans une entrevue au réseau latino-américain Univision, sa mère, Veronica Luevanos, a expliqué que sa fille « ne voulait pas aller à l’école mardi ». Sur Facebook mercredi, elle a ajouté : « J’ai le cœur brisé. Mon bébé, je t’aime tellement […], n’oublie pas de veiller sur moi, ton papa, tes sœurs et ton grand frère. »

Jayce Carmelo Luevanos

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE, VIA REUTERS Jayce Carmelo Luevanos

Cousin de Jailah Nicole Silguero, il est mort dans la même classe. « Je ne peux toujours pas croire qu’on ne te reverra jamais », a écrit sa tante sur Facebook. « Il n’y avait rien d’autre que de l’amour chez lui, il avait toujours un sourire dans le visage et si plein de vie. Je ne peux pas croire que c’est arrivé à notre ange », a indiqué un de leurs cousins dans une déclaration transmise à la chaîne ABC News.

Miranda Mathis

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Miranda Mathis

Sa famille aurait cherché la jeune fille durant des heures avant qu’une cousine confirme sa mort sur Facebook, a indiqué le Dallas Morning News. « Ma chère petite cousine, nous te chérissons. Encore désolé pour ce qui t’est arrivé, s’il vous plaît, priez pour notre famille », a écrit cette dernière sur le réseau social.

Layla Salazar

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE VINNIE SALAZAR Layla Salazar

Le père de Layla, Vincent Salazar, a raconté au Washington Post que sa fille aimait nager et danser en regardant des vidéos sur TikTok. La jeune fille était rapide et avait remporté plusieurs courses lors d’épreuves d’athlétisme organisées par l’école, a-t-il ajouté, tout en publiant une photo d’elle sur Facebook avec deux de ses rubans gagnés à ces occasions.

Avec Vincent Larin et Judith Lachapelle, La Presse, Univision, The Dallas Morning News, The Los Angeles Times, Fox News, CNN, The Washington Post et l’Agence France-Presse