Michigan

Une tornade fait un mort et au moins 23 blessés

(Gaylord) Une tornade a frappé durement vendredi une petite communauté du nord du Michigan, tuant au moins une personne et en blessant au moins 23 autres en renversant des véhicules, en arrachant les toits de bâtiments et en abattant des arbres et des lignes électriques.