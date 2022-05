Taux d’adoption faible de la vaccination

320 000 morts auraient pu être évitées aux États-Unis

Le nombre d’infections augmente lentement, mais sûrement depuis le début du mois de mai aux États-Unis, particulièrement dans certains États du Nord-Est. Le Maine et l’État de New York ont deux fois plus de cas qu’au début du mois, alors qu’une étude suggère que 320 000 morts auraient pu être évitées avec une vaccination accrue de la population.