Décryptage

Les leçons électorales du Texas

(New York) Le Texas ne devait-il pas devenir la prochaine Géorgie ? Après les succès électoraux des démocrates dans le Peach State en 2020 et en 2021, la question faisait rêver certains stratèges et militants du parti de Joe Biden. Mais les résultats des premières primaires en vue des élections de mi-mandat, tenues mardi dernier dans le Lone Star State, ont de quoi les ramener sur terre.