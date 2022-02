(Austin) Une autre puissante tempête hivernale devrait commencer à balayer les États-Unis au cours des prochaines heures.

Associated Press

De la neige abondante devrait tomber sur les Rocheuses et de la pluie verglaçante aussi loin vers le sud que le Texas. La tempête devrait ensuite déverser de la neige et de la glace sur la région du Midwest.

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 800 vols prévus mercredi, dont beaucoup à Saint-Louis et à Chicago.

Cette tempête arrive un an après celle qui a dévasté l’infrastructure électrique du Texas, faisant des centaines de morts.

Mais les prévisions de cette semaine — qui incluent des pluies verglaçantes et potentiellement de la neige à Dallas et à Fort Worth — ne prévoient pas les mêmes températures prolongées et glaciales que la tempête de février 2021.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que « personne ne peut garantir qu’il n’y aura pas de pannes d’électricité causées par la demande sur le réseau ».

« Mais ce que nous allons faire, et ce à quoi nous sommes préparés, c’est que le courant va rester dans tout l’État », a indiqué le gouverneur.

M. Abbott a ajouté que des milliers de kilomètres de routes au Texas deviendront « extraordinairement dangereux » au cours des prochains jours. Il a toutefois précisé que le réseau électrique de l’État avait une capacité suffisante pour faire face à la hausse de la demande attendue cette semaine, une fois que les températures auront chuté.

La gestion des pannes d’électricité de l’année dernière par M. Abbott est l’une des principales lignes d’attaque des démocrates, alors que le républicain cherche à obtenir un troisième mandat en 2022.

Un mélange de pluie, de pluie verglaçante et de neige

Des veilles et des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur d’El Paso, au Texas, jusqu’à Burlington, au Vermont. Le nord-est des États-Unis se relève à peine d’une tempête qui a généré des conditions de blizzard dans plusieurs secteurs il y a à peine quelques jours.

Certaines régions pourraient voir un mélange de pluie et de pluie verglaçante avant qu’elle ne se transforme en neige.

« Ce sera un système très désordonné qui rendra les déplacements très difficiles », a affirmé le météorologue Marty Rausch.

Le Service national météorologique prévient qu’entre 15 et 30 centimètres de neige sont attendus d’ici à jeudi matin dans des régions des Rocheuses et du Midwest. De la pluie verglaçante est probable du Texas jusqu’à la vallée de l’Ohio.

Les météorologues annoncent entre 20 et 35 centimètres de neige mercredi et jeudi dans certains coins du Michigan, et notamment dans la région de Detroit. Des accumulations similaires sont prédites entre mercredi et vendredi matin dans le nord-ouest de l’Ohio.

À Tulsa, dans l’État de l’Oklahoma, où l’on prévoit jusqu’à 18 centimètres de neige et de grésil, mais peu de glace, le directeur de la gestion des urgences, Joe Kralicek, a déclaré que la tempête ne devrait pas provoquer de pannes de courant à grande échelle.

La directrice de l’organisme à but non lucratif « Housing Solutions » à Tulsa, Becky Gligo, a déclaré que des équipes s’efforçaient de transférer les sans-abri dans des centres d’hébergement avant que les températures ne chutent à moins de 10 degrés dans la nuit de vendredi à samedi.