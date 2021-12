États-Unis

COVID-19

New York impose la vaccination obligatoire au secteur privé

(New York) Frappant plus fort que le président Joe Biden pour l’obligation vaccinale aux États-Unis, le maire de New York Bill de Blasio a décidé qu’à compter du 27 décembre tous les commerces et entreprises privés de la ville imposeront à leurs salariés d’être vaccinés pour venir travailler.