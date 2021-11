Plusieurs douilles de différents calibres ont été retrouvées sur place par les enquêteurs et certains des tirs ont été effectués depuis un ou plusieurs véhicules en mouvement.

Six adolescents hospitalisés après une fusillade près d’une école

(Los Angeles) Six adolescents âgés de 14 à 18 ans ont été hospitalisés après une fusillade survenue lundi près d’une école secondaire d’Aurora, au Colorado, mais leurs jours ne semblaient pas en danger, a annoncé la police de la ville.

Les auteurs de cette fusillade, qui pourrait avoir un lien avec des gangs, étaient toujours en fuite lundi après-midi.

Selon la cheffe de la police d’Aurora, Vanessa Wilson, les six victimes des tirs étaient tous des écoliers scolarisés dans un établissement voisin du parc où est survenue la fusillade.

L’une d’entre elles a dû subir « une intervention chirurgicale en urgence » mais « on nous a dit que leurs blessures n’étaient pas mortelles », a dit Mme Wilson lors d’une conférence de presse.

Plusieurs douilles de différents calibres ont été retrouvées sur place par les enquêteurs et certains des tirs ont été effectués depuis un ou plusieurs véhicules en mouvement.

Interrogée par un journaliste sur ce mode opératoire qui évoque les méthodes des gangs, Vanessa Wilson a répondu que « l’enquête n’en est qu’à ses débuts ». « Nous allons étudier toutes les possibilités », a-t-elle ajouté, appelant les témoins de la scène et les riverains à se manifester pour tenter de retrouver les suspects.

« J’ai besoin que tout le monde soit scandalisé par ce qui s’est passé aujourd’hui », a-t-elle lancé, qualifiant la violence par armes à feu de « crise de santé publique ».

L’État du Colorado, dans l’ouest des États-Unis, a connu certaines des pires tueries de l’histoire américaine.

En 1999, deux adolescents avaient tué 12 camarades de classe et un enseignant dans leur lycée de Columbine. Et en 2012, un homme lourdement armé avait abattu 12 personnes dans un cinéma d’Aurora, lors de la projection d’un film consacré à Batman, The Dark Knight Rises.

En mars dernier, un homme armé avait tué 10 personnes dans un supermarché de Boulder, à 50 km de Denver, capitale du Colorado.

Les fusillades faisant de nombreuses victimes restent un fléau récurrent aux États-Unis, dans les établissements scolaires, les supermarchés ou sur le lieu de travail notamment.

Mais les blocages au Congrès, sous l’influence du lobby des armes, rendent improbable toute avancée majeure sur le sujet malgré les appels de responsables politiques, président Joe Biden inclus, à durcir le contrôle sur leur circulation.

D’après des statistiques compilées par le journal Washington Post, plus de 256 000 élèves ont été exposés à une forme de violence par arme à feu depuis la tuerie de Columbine. Ce chiffre inclut les victimes directes ainsi que les témoins et les jeunes contraints d’évacuer en catastrophe leurs établissements en raison de coups de feu.