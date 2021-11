États-Unis

« Let’s Go Brandon ! », insulte à Joe Biden

(Washington) Lorsque le représentant républicain Bill Posey de Floride a mis fin à un discours prononcé le 21 octobre à la Chambre des représentants, le poing levé en disant « Let’s go Brandon ! », cela a peut-être semblé énigmatique et étrange pour plusieurs de ceux qui l’écoutaient. Mais l’expression gagnait déjà en popularité dans les cercles de droite, et maintenant, la phrase en apparence positive – qui est en fait une façon d’insulter le président Joe Biden – est de plus en plus utilisée.