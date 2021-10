États-Unis

L’intégrité de la Cour suprême en jeu

(New York) Les juges de la Cour suprême des États-Unis ne sont pas des « valets partisans ». Ils ne forment pas non plus une « cabale dangereuse ». Deux des plus conservateurs du lot, Amy Coney Barrett et Samuel Alito, ont cru bon de faire ces mises au point à l’approche d’une nouvelle session. Ce n’était probablement pas un hasard. Car l’intégrité du plus haut tribunal américain est en jeu plus que jamais. Selon un récent sondage Gallup, il ne récolte plus que 40 % d’opinions favorables, un plancher historique. Et il entame cette semaine une session qui l’amènera à se prononcer sur les questions les plus clivantes de la société américaine, dont les suivantes.