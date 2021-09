« On est dans l'endroit le plus sûr du monde »

Le 11 septembre 2001, Karen Baker travaillait au Pentagone comme spécialiste en communication de crise. Mais elle n'était pas préparée à devoir un jour annoncer la mort de collègues et amis.

Agence France-Presse

Lorsqu'un deuxième avion a percuté le World Trade Center, confirmant que New York était bien la cible d'une attaque, Baker, alors âgée de 33 ans, n'a pas imaginé être en danger. Elle se souvient avoir dit à un collègue : « On est dans l'endroit le plus sûr du monde actuellement ».

