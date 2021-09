L’appareil embarqué à bord de l’USS Abraham Lincoln effectuait un « vol de routine », à un peu plus d’une centaine de kilomètres des côtes de San Diego lors de l’accident, survenu lundi à 16 h 30 (19 h 30 HAE), a indiqué le commandement de la Marine américaine pour la zone Pacifique, dans un message sur Twitter.

(Washington) Des recherches ont été lancées pour retrouver cinq membres d’équipage d’un hélicoptère de la Marine américaine qui s’est écrasé dans l’océan Pacifique au large de la Californie, a annoncé mardi l’armée américaine.

Agence France-Presse

Un membre de l’équipage a été secouru, mais cinq autres sont toujours portés disparus, a-t-on précisé de même source.

« Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours avec de multiples moyens aériens et maritimes déployés par la Garde côtière et la Marine », ajoute le message.