Le 9 août dernier, le gouvernement du Canada a rouvert ses frontières aux voyages par voie terrestre non essentiels en provenance des États-Unis, à condition que les gens se présentant aux douanes démontrent qu’ils ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

PHOTO DEREK GEE, THE BUFFALO NEWS VIA AP

Les États-Unis demandent aux citoyens non vaccinés de réévaluer leurs projets

(Washington) La cheffe des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a déclaré que les États-Unis avaient demandé aux Américains de « reconsidérer les voyages » au Canada principalement au bénéfice de ceux qui ne sont pas encore vaccinés contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

La docteure Rochelle Walensky affirme que les avis aux voyageurs du département d’État sont généralement fondés sur des évaluations régulières de la capacité de test d’une destination, ainsi que sur le taux de croissance des nouveaux cas.

La Dre Walensky a cependant dit que les personnes entièrement vaccinées et disposées à porter des masques peuvent voyager, à condition qu’elles prennent en compte les risques dans le pays d’accueil.

Le nouvel avis aux voyageurs de niveau 3 lundi marquait la fin rapide d’une période de trois semaines au cours de laquelle l’avertissement du département d’État à l’intention des voyageurs américains au Canada était au niveau 2, ce qui signifie « faites preuve d’une prudence accrue ».

Ce passage au niveau 2 a coïncidé avec la décision du Canada plus tôt en août d’autoriser le retour au pays des citoyens américains et des résidents permanents entièrement vaccinés.

Environ 61 % seulement des Américains admissibles sont complètement vaccinés, comparativement à près de 75 % des Canadiens de plus de 12 ans.

Les États-Unis, quant à eux, maintiennent leurs restrictions existantes sur les voyages non essentiels des Canadiens jusqu’au 21 septembre au moins, citant la propagation continue du variant Delta de la COVID-19.

« Nous recevons des avis de santé aux voyageurs et les vérifions et les surveillons généralement quotidiennement ; ceux-ci examinent la capacité de test ainsi que les taux de cas et nous mettons à jour nos conseils de voyage par pays en temps réel », a déclaré la Dre Walensky lors d’une réunion du groupe de travail sur la COVID-19 mardi.

« Les personnes qui sont entièrement vaccinées et qui portent des masques peuvent voyager, bien que compte tenu de la situation actuelle de la transmission de la maladie, nous dirions que les gens doivent prendre ces risques en considération. »

Les personnes non vaccinées devraient éviter complètement de voyager, a-t-elle ajouté.

La dernière moyenne de sept jours des hospitalisations de personnes atteintes de la COVID-19 était en hausse de 5,7 % par rapport à la semaine précédente, selon les CDC, la grande majorité des nouveaux cas étant parmi les non-vaccinés.

« À l’échelle nationale, les nouvelles admissions de patients atteints de la COVID-19 avec test confirmé sont actuellement à leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie pour tous les groupes d’âge de moins de 50 ans », indique l’agence.

La Maison-Blanche a indiqué que quelque six millions d’Américains ont été vaccinés la semaine dernière, le plus grand total hebdomadaire depuis début juillet, avec quelque 14 millions de personnes ayant reçu une première dose en août. Le nombre moyen de doses administrées chaque jour est 80 % plus élevé qu’il ne l’était le mois dernier.

Interrogé mardi sur l’avis aux voyageurs, le premier ministre Justin Trudeau a répété son message selon lequel la meilleure défense contre le virus est la vaccination, et que c’est pour cette raison que le Canada a rouvert sa frontière aux Américains qui ont reçu un vaccin approuvé.

« Nous continuerons de prendre nos décisions sur la façon d’assurer la sécurité des Canadiens, et d’autres pays feront les recommandations dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs citoyens », a déclaré M. Trudeau alors qu’il faisait campagne en tant que chef du Parti libéral.

« Je sais que le moyen de surmonter cela est de continuer à s’appuyer fortement et solidement sur la vaccination », a-t-il ajouté.

Avec des informations d’Allison Jones à Toronto