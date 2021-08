L'État de l'Utah a adopté une loi interdisant aux commissions scolaires d'obliger le port du masque à l'école à la rentrée. Brad et Stefanie Plothow ont décidé de scolariser à domicile leurs deux enfants Cameron, 9 ans, en 3e année, et Ainsley, 5 ans, à la maternelle. On les voit à la maison le 20 août 2021, à Lehi, Utah.

(Boston) Alors que les États-Unis connaissent une hausse de cas actifs de COVID-19 partout au pays, la majorité des Américains sont favorables au port du masque pour les élèves et les enseignants de la maternelle au secondaire, selon un sondage.

Collin Binkley et Hannah Fingerhut Associated Press

Environ six Américains sur 10 soutiendraient une telle mesure, selon un sondage mené par l’Associated Press et NORC Center for Public Affaires Research. Une proportion similaire d’Américains affirment être en accord avec la vaccination obligatoire pour les enseignants et élèves admissibles.

Le port du masque a été une source de débats à l’aube de la réouverture des écoles en pleine quatrième vague. Certains gouverneurs républicains qui s’y opposent se sont même fait menacer de poursuite par le président Joe Biden.

Les électeurs républicains contre, les démocrates, pour

Le sondage suggère une grande division sur les enjeux sanitaires selon l’allégeance politique. Environ trois républicains sur 10 se disent en faveur du port du masque, contre huit sur 10 pour les démocrates. L’écart était similaire sur la question de la vaccination obligatoire.

Certains des plus grands districts scolaires du pays vont exiger le port du masque pour tous les élèves et membres du personnel cet automne, notamment dans la ville de New York.

Les parents sont légèrement moins enclins à appuyer le port du masque que le reste de la population, selon le sondage. Parmi les parents d’enfants d’âge scolaire, 52 % soutiennent cette proposition et 28 % s’y opposent.

Il existe aussi un clivage dans les opinions selon l’ethnie des personnes sondées. Environ deux tiers des parents afro-américains appuient le port du masque obligatoire pour les enseignants et les élèves. La moitié des parents hispaniques et blancs s’opposent à une telle mesure.

Les Centres pour le contrôle des maladies (CDC) ont recommandé le port du masque universel pour les enseignants et les élèves dans les établissements scolaires cet automne en raison de la propagation rapide du variant Delta.

Des tensions ont émergé dans les dernières semaines dans certaines régions où le port du couvre-visage est obligatoire dans les écoles. Des protestataires ont fait sentir leur présence lors de réunions de conseils d’administration du Maryland à la Californie.

Les gouverneurs républicains contre le masque obligatoire

La plupart des États permettent aux districts scolaires d’établir leur propre politique de port du masque, mais d’autres, comme la Californie, l’Illinois et la Louisiane, l’imposent pour tous les élèves et enseignants. Au moins huit États dirigés par des républicains ont interdit l’imposition du port du couvre-visage dans les écoles, dont la Floride, le Texas et le Tennessee.

Les politiques de vaccination obligatoire sont plus rares dans les écoles américaines. Certains États et districts scolaires requièrent que tous les enseignants soient vaccinés ou testés régulièrement. L’État de Washington a adopté une approche plus stricte, menaçant de limoger tous les enseignants qui ne sont pas vaccinés.

La semaine dernière, le district Culver City Unified, près de Los Angeles, est devenu le premier aux États-Unis à exiger que tous ses élèves admissibles soient vaccinés cet automne. Les vaccins ne sont pas encore approuvés pour les enfants de moins de 12 ans.

Selon le sondage, 59 % des Américains se disent en faveur de la vaccination obligatoire pour les enseignants et presque autant (55 %) appuient la même initiative pour les élèves admissibles.

Parmi les parents, le soutien était plus bas pour la vaccination des élèves, à 42 %. Les parents vaccinés étaient plus susceptibles d’appuyer le port du masque et la vaccination obligatoire que les parents non vaccinés.